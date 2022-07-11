Mainz'da hedef Mergim Berisha

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alman futbolcu Mergim Berisha için ülkesinden Mainz harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:34
Mainz'da hedef Mergim Berisha
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Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düştü.

Portekizli teknik direktör, Partizan'la oynanan hazırlık maçında Berisha'yı yedek bekletirken, Mol Fehervar mücadelesinde ise kadroya bile almadı.

MAINZ HAMLE YAPTI

Kadroda düşünülmeyen 24 yaşındaki oyuncu için Alman ekip Mainz harekete geçti.

Alman basınına göre Mainz, Berisha için 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttı.

Fenerbahçe ise geçen sezon 5 milyon Euro’ya Salzburg'dan transfer ettiği 24 yaşındaki forvet için kapıyı 5.5 milyon Euro’dan açtı. İddiaya göre, taraflar arasında pazarlıklar devam edecek.


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