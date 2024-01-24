Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor.
Michel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
MALLORCA - GİRONA MAÇIHANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Montero'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.
Mallorca ise Tenerife deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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