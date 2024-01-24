Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:00
Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor.

Michel Sanchez yönetimindeki Girona, deplasmanda Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

MALLORCA - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mallorca Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

MALLORCA - GİRONA MAÇIHANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Montero'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

Mallorca ise Tenerife deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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