Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Mallorca San Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.30'da başlayacak.
MALLORCA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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