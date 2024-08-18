Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın ilk haftasında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 11:12
Mallorca - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

MALLORCA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Mallorca San Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.30'da başlayacak.

MALLORCA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.


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