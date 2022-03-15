Mallorca'yı yenen Real Madrid La Liga'da şampiyonluğa koşuyor
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında deplasmanda Mallorca'yı mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında Mallorca'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada konuk ekip Madrid'in golleri Vinicius (Dk. 55) ve Karim Benzema'dan (Dk. 77-penaltıdan ve Dk. 82) geldi.
Real Madrid'de Rodrygo Goes, ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.
Puanını 66'ya çıkaran lider Real Madrid ile en yakın rakibi Sevilla arasındaki puan farkı 10 oldu.
Real Madrid, 29. haftada 20 Mart Pazar günü sahasında ezeli rakibi Barcelona'ya (1 maç eksikle, 51 puanda) karşı oynayacak.
BENZEMA KARİYERİNİN DORUĞUNDA
Öte yandan La Liga'da 22 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Real Madrid'in 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Karim Benzema kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i eledikleri 3-1'lik galibiyette hat-trick yaparak takımının kilit futbolcusu olan Benzema, Mallorca karşısında da 2 gol, 1 asist ile oynadı.
Benzema, bu sezon Real Madrid'in tüm turnuvalarda attığı 86 golün 45'inde (32 gol, 13 asist) pay sahibi oldu. Fransız futbolcu 34 maçta 32 gol atarak, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta, 32 gol) şimdiden yakaladı.
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