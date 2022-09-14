Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, kendi sahasında Alman kulüp Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:41
Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Alman ekip Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Manchester City, Devler Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 4-0 mağlup etmişti.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 3-0 mağlup etmişti.


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