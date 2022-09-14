Manchester City - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, kendi sahasında Alman kulüp Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Alman ekip Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Saat 22:00'de başlayacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Manchester City, Devler Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 4-0 mağlup etmişti.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 3-0 mağlup etmişti.
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