UEFA'dan, İngiltere Milli Marşı isteğine yanıt!
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi'nde yer alan İngiltere Premier Lig kulüplerinin karşılaşmalardan önce İngiltere Milli Marşı'nın çalınması isteğini kabul etmedi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Büyük Britanya takımlarının karşılaşma öncesi İngiltere Milli Marşı'nın çalınması talebini reddetti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta iç saha maçı oynayacak Chelsea, Rangers ve Manchester City, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından tahta oğlu Charles'ın geçmesi nedeniyle içinde "Tanrı, Kralı korusun" (God Save the King) sözleri yer alan milli marşın karşılaşma öncesindeki seremonide çalınması için UEFA'ya başvurdu.
Ulusal yas ilan edilen Büyük Britanya'daki maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı'nın çalınmamasına karar veren UEFA'nın, karşılaşma öncesindeki seremonide İngiltere Milli Marşı çalınmasına ise izin vermediği basına yansıdı.
UEFA, E Grubu'nda bugün oynanacak Chelsea-Salzburg maçı öncesi bir grup taraftarın Kraliçe 2. Elizabeth anısına sahaya çelenk koyması talebini olumlu karşıladı.
"Devler Ligi"nde dün oynanan Liverpool-Ajax mücadelesinde Anfield Road tribünlerinin saygı duruşu sırasında ne tepki verecekleri merak konusu olmuş, 30 saniye boyunca tribünlerin büyük bölümü sessizliğini korumuştu.
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