UEFA, Arsenal - PSV Eindhoven karşılaşmasını erteledi!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:58

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.

A Grubu'nda yarın oynanması planlanan ancak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelenen Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu.

İngiliz temsilcisi, Hollanda'nın PSV takımıyla 20 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Premier Lig'de 19 Ekim'de oynanması planlanan Arsenal-Manchester City maçı ise başka bir tarihe ertelendi. Bu mücadelenin tarihi daha sonra duyurulacak.