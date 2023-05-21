Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de resmen şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, 37. hafta müsabakasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City ligde oynadığı son maçta, Everton deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi evinde konuk ettiği Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmıştı.
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