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Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de resmen şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, 37. hafta müsabakasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 11:00
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Chelsea'yi konuk edecek.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City ligde oynadığı son maçta, Everton deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Chelsea ise kendi evinde konuk ettiği Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmıştı.


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