Manchester City'den Enzo Fernandez hamlesi

Premier Lig'de sezonun son haftalarına girilirken Manchester City liderliği Arsenal'dan devraldı. Pep Guardiola'nın ekibi, Burnley'yi mağlup edip ilk sıraya çıkarken avantajlı konuma geldi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını da bir yandan sürdüren Manchester City'de öncelik veren bölgeler arasında orta saha yer alıyor. Athletic'in haberine göre Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'la ilgilenen Manchester City'nin listesindeki adaylardan biri de Chelsea forması giyen Enzo Fernandez.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Manchester City'nin Enzo Fernandez'e olan ilgisinin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve Real Madrid'in de Arjantinli oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi. Elliot Anderson içinse Manchester City, transferde favori konumunda

Chelsea'nin eski teknik direktörü Liam Rosenior, Enzo Fernandez'in son milli takım arasındaki açıklamaları nedeniyle 2 maçlık kadro dışı bırakmıştı. Fernandez katıldığı bir yayında gelecekte yaşamak istediği şehirlerden biri olarak "Madrid" yanıtını vermiş, bu cevap Real Madrid'e transfer olmak istediği şeklinde yorumlanmıştı.

ENZO FERNANDEZ'İN KARİYERİ

Benfica'dan Chelsea'ye 2023'te transfer olan Enzo Fernandez için İngiliz ekibi 121 milyon Euro ödemişti. Arjantinli futbolcunun Chelsea'yle 2032'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Chelsea'de 48 maça çıkan deneyimli orta saha, 12 gol ve 6 asist kaydetti.

Enzo Fernandez Chelsea'de Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fernandez, Arjantin'de Defansa ve River Plate formalarını giymişti.