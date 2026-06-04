Real Madrid'de başkan adayından Erling Haaland sürprizi: Formasını gösterdi!

Real Madrid'de Florentino Perez'in rakibi olarak seçime giren başkan adayı Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.

Riquelme, "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak" dedi ve formasını canlı yayında çıkardı.

Alicanteli iş insanı, röportajda futbolcunun adının yazılı olduğu bir forma ve transfere ilişkin noter tasdikli belgeyle birlikte kameraların karşısına çıktı.

"HAALAND VE RODRI GELMEZSE..."

Riquelme ayrıca Rodri'nin de transfer edileceğini duyurdu.

Riquelme, "Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in 100 bin üyesinin aidatlarının yüzde 100'ünü ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kulüp efsanesi Raul'un sportif direktörü ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısı La Fabrica'nın direktörü olarak atanacağını da duyurdu.