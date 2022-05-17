Manchester City ile İlkay Gündoğan'ın yolları ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'la yolları ayırma kararı aldı.
Daily Mail gazetesinin haberine göre, Manchester City, Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'a sezon sonunda takım bulmakta özgür olduğu bildiriminde bulundu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor.
Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişinin ardından takıma kattığı ilk isim olan İlkay Gündoğan, bu sezon 37 lig maçının 20'sinde 11'de başlayabildi. Haberde, oyuncunun her hafta 11'de başlamak istediği ancak City'nin bunun garantisinin olmadığını bildirdiği vurgulandı.
İngiliz kulüpte İlkay Gündoğan ile sezon sonu görüşme yapılacağı konusunda ısrarcı olunsa da, oyuncunun mevcut sözleşmesinin uzatılmayacağı iddia edildi. İlkay Gündoğan'a da sözleşmesinin bitimine 12 ay kala, başka kulüplerle görüşme yapabileceği bilgilendirmesi yapıldığı öğrenildi.
İngiliz kulübe 2016 yılının temmuz ayında gelen İlkay Gündoğan, Manchester City formasını giydiği 259 karşılaşamda 49 gol ve 31 asist kaydetti.
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