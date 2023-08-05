Pep Guardiola isyan etti: 'Transferlerimiz daha pahalıya mal oluyor'

Manchester City patronu Pep Guardiola, transfer sürecinde yaşadıkları sorunlar ilgili isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:02
Pep Guardiola isyan etti: 'Transferlerimiz daha pahalıya mal oluyor'
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Manchester City menajeri Pep Guardiola, transfer döneminde kulüp olarak yaşadıklarıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Sporx'in derlediği habere göre, Guardiola verdiği röportajda transfer çalışmalarında yaşadıkları zorlukları anlatırken "Sadece Manchester City olduğumuz için bir oyuncu almamız diğer kulüplerden 10-15 milyon sterlin daha pahalıya mal oluyor" ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmak için normalden çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Guardiola, "Kaybettiğimiz oyuncular yerine yenisini almak istediğimizde bunun bedeli 10, 20, 30 veya 40, 50 milyon sterlin olmuyor. Daha da yüksek oluyor. Kadromuzu korumak için bunu yapmaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Manchester City bu transfer döneminde Mahrez ve İlkay Gündoğan'ı takımdan kaybetmiş ve şuana kadar sadece Matteo Kovacic'i 30 milyon euroya kadrosuna katmıştı.


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