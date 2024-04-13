Manchester City - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:45
Manchester City - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Robert Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 4-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Luton Town ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 2-1 mağlup etmişti.


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