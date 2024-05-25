Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:30

İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayımlanacak.

MANCHESTER UNİTED 12, MANCHESTER CİTY İSE 7 KEZ KAZANDI

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.