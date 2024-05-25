Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Londra'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi yapılacak.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.
MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayımlanacak.
MANCHESTER UNİTED 12, MANCHESTER CİTY İSE 7 KEZ KAZANDI
FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.
Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.
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