Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Londra'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Manchester derbisi TSİ 17:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:30
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi yapılacak.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City ile sezon boyunca inişli çıkışlı performans sergileyen Manchester United, finalde kozlarını paylaşacak.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den canlı yayımlanacak.

MANCHESTER UNİTED 12, MANCHESTER CİTY İSE 7 KEZ KAZANDI

FA Cup'ı Manchester United 12 kez kazanırken bu kupayı en son 2015-2016 sezonunda havaya kaldırma başarısı gösterdi.

Manchester City ise FA Cup'ı 7 kez müzesine götürürken geçen sezon da bu kupayı kazanmıştı.


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