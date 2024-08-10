Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Community Shield maçında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'da başlayacak.
İngiltere'de Community Shield heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
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