Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Community Shield maçında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 11:25
Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere'de Community Shield heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.


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