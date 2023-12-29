Manchester United'da kale Altay'a emanet!

Manchester United'da kaleci Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle kaleyi Altay Bayındır'ın devralması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 14:55
Manchester United'da kale Altay'a emanet!
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Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Onana'dan kaleyi devralıyor.

İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Nottinghgam Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruması beklenen Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.

EN AZ 5 MAÇ KALEYİ KORUYACAK

TRT Spor'un haberine göre, Milli kaleci Altay Bayındır, 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı ile başlayacak süreçte en az 5 maç Manchester United'ın kalesini koruyacak.

Altay Bayındır, Premier Lig'de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndaki durumuna göre bu sürenin uzaması da söz konusu...

HENÜZ SÜRE ALAMADI

Altay Bayındır, Manchester United'ta henüz süre alamadı.

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda maçlara çıkan Manchester United'da kaleyi, Andre Onana korudu.

Kamerunlu kaleci bu süreçte eleştirilere de maruz kalsa da Teknik Direktör Erik ten Hag'ın ilk tercihi oldu.

Andre Onana'nın performansı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United, kalesinde 15 gol görerek bu sayıya ulaşan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti.  


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