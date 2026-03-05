Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester United, Carrick ile ilk kez kaybetti!

5.03.2026 10:00:00
5.03.2026 10:00:00
Cumhuriyet Spor
Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı son anlarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti. Manchester United, Michael Carrick yönetiminde ilk kez kaybetti.

Premier Ligin 29. haftasında Newcastle United ile Manchester United kozlarını paylaştı. St. James' Park'ta oynanan müsabakayı, Newcastle United 2-1'lik sonuçla kazandı.

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 8. maçında ilk kez kaybetti.

Newcastle United'ın gollerini 45+6'da Antony Gordon ve 90. dakikada William Osulo kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 45+9'da Casemiro'dan geldi.

Newcastle'de Jacob Ramsey, ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 39'a çıkarttı, Manchester United ise 51 puanda kaldı.

Newcastle United önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de Chelsea'ye konuk olacak. MANU ise Düşler Tiyatrosunda Aston Villa'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #manchester united #İngiltere Premier Lig #Newcastle United

