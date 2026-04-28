Cumhuriyet Gazetesi Logo
Manchester United kendi evinde hata yapmadı!

28.04.2026 00:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Brentford'ı ağırladı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleden Manchester United 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Casemiro ve 43. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Brentford'ın tek golü ise 87. dakikada Mathias Jensen'den geldi.

ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET

Manchester United bu skor ile ligde 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Brentford'ın ise ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ev sahibi ekip bu galibiyet ile puanını 61'e çıkardı. Brentford ise 48 puanda kaldı.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında pazar günü kendi sahasında Liverpool'u konuk edecek. Brentford ise cumartesi günü kendi evinde West Ham United ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #premier lig #manchester united #brentford

İlgili Haberler

