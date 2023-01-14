Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, derbi maçında sahasında Manchester City'yi konuk edecek. Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:25
Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Manchester United, derbi maçında Old Trafford'da Manchester City'yi ağırlayacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 14 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.30'da oynanacak.

MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGI KANALDA?

Manchester United - Manchester City maçı beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayımlanacak.


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