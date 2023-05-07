Manchester United'ın yeni hedefi Kim Min Jae!

Yayınlanma: 07.05.2023 - 17:29

Güncelleme: 07.05.2023 - 17:29

Manchester United, gelecek sezon savunasını Kim Min Jae ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sporx'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Manchester United'ın Güney Koreli savunma oyuncusunu kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcuyu 60 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabileceği kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ BELİRSİZ

Öte yandan Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki bir serbest kalma maddesi yer aldığı ancak bu maddenin şartlarınınn belirsiz olduğu ifae edildi.

ÖNEMLİ EKİPLERİN LİSTESİNDE

Kim Min Jae ile Liverpool, Manchester City, Tottenham ve Paris Saint-Germain gibi ekiplerin de ilgilendiği hatırlatıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Kim Min Jae, bu sezon 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.