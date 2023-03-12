Manchester United, Southampton ile golsüz berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Southampton'ı ağırladı. Mücadele 0-0 sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:51
Manchester United, Southampton ile golsüz berabere kaldı
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Old Trafford Stadı'ndaki mücadelede Manchester United, ligin son sırasındaki Southampton'ı konuk etti.

Manchester United'da Casemiro, 34. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United, 50 puanla 3. sırada yer alırken Southampton ise 22 puanla son sırada bulunuyor.


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