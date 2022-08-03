Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'ya yüklendi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:18

Premier Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Manchester United'da Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, Viaplay Sport’a özel açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, önceki pazar günü Rayo Vallecano ile Old Trafford'da oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan ancak karşılaşmanın devre arasında oyundan alınınca maç bitimini beklemeden stadyumdan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun bu davranışını eleştirdi.

Ten Hag açıklamasında, "Bu davranışı kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul edilemez bir durum bu. Sadece onun için değil, herkes için. Biz bir takımız ve herkes maç bitine kadar stadyumda kalmalı" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Takımdan ayrılmak istediği için sezon öncesi kampına katılmayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Avrupa'nın farklı takımlarıyla yan yana gelen Cristiano Ronaldo, herhangi bir takımla anlaşma yoluna gidememişti.

Manchester ekibinin teknik direktörü ten Hag da daha önce yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak istediğini ve Portekizli yıldızın planları arasında yer aldığını söylemişti.

MANCHESTER UNITED OLD TRAFFORD'DA SEZONU AÇIYOR

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon heyecanı, 5 Ağustos Cuma günü oynanacak Crystal Palace-Arsenal karşılaşmasıyla başlayacak.

Hollandalı teknik direktör yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak Manchester United ise 7 Ağustos Pazar günü evinde Brighton'ı ağırlayacak.

Manchester United transfer döneminde Tyrell Malacia ve Lisandro Martinez'i renklerine bağlamıştı.