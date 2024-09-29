Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 10:44
Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.

Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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