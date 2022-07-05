Manchester United, Tyrell Malacia'yı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Hollandalı sol bek Tyrell Malacia'yı Feyenoord'dan transfer etti.
Manchester United, Feyenoord'dan Malacia'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
ERIK TEN HAG'IN İLK TRANSFERİ
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın ilk transferi olan Malacia'nın bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 13 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Hollanda Milli Takımı ile 5 maça çıkan Malacia, altyapısından yetiştiği Feyenoord Kulübünün formasını ise 136 kez giydi.
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