Manchester United'dan dev sponsorluk anlaşması

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:48

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:48

Manchester United, Adidas ile sözleşme yeniledi.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Adidas ile var olan sözleşmenin uzatıldığı ifade edildi.

BBC'de yer alan haberde sözleşmenin 10 yıl uzatıldığı ve Manchester United'ın en az 1 milyar Euro gelir elde edeceği kaydedildi.