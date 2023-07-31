Manchester United'dan dev sponsorluk anlaşması
Manchester United, forma sponsoru Adidas ile olan sözleşmesini 2035 yılına kadar uzattı. Manchester United, bu anlaşmadan en az 1 milyar Euro gelir elde edecek.
Manchester United, Adidas ile sözleşme yeniledi.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Adidas ile var olan sözleşmenin uzatıldığı ifade edildi.
BBC'de yer alan haberde sözleşmenin 10 yıl uzatıldığı ve Manchester United'ın en az 1 milyar Euro gelir elde edeceği kaydedildi.
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