Manchester United'a derbi öncesi şok: Cristiano Ronaldo kadroda yok

06 Mart 2022 Pazar, 16:38

İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, bugün kendi evinde Manchester United'ı ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan Manchester United ise yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'dan bu önemli mücadelede yararlanamayabilir.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre, Manchester United'ın kamp yaptığı otelde bulunan 21 kişilik kadroda Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Edinson Cavani, Raphael Varane ve Luke Shaw da yer almıyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da bu sezon forma giydiği 31 karşılaşmada 15 gol ve 3 asist kaydetti.

Manchester United, bu sezon İngiltere Premier Lig'de oynadığı 27 karşılaşmada 47 puan toplayarak 4. sırayı elde etti.