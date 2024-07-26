Rebecca Ferguson, 'Peaky Blinders' kadrosuna katıldı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:46

Güncelleme: 26.07.2024 - 13:46

Peaky Blinders dizisinin Netflix için hazırlanan filminden kadro haberleri gelmeye başladı. "Oppenheimer" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Cillian Murhpy, 'Peaky Blinders'daki Thomas Shelby rolüne geri dönüyor.

Deadline'ın haberine göre, son olarak Denis Villenueve'in "Dune: Part Two" filminde Lady Jessica rolünü tekrarlayan oyuncu Rebecca Ferguson kadroya dahil oldu. Detayları gizli tutulan filmin hikayesinin İkinci Dünya Savaşı'nda geçmesi bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı filmin çekimleri bu yıl içinde başlayacak. Henüz adı belli olmayan filmin yönetmenliğini Tom Harper üstleniyor.

Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi, Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.