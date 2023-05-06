Napoli'den Victor Osimhen transferine net yanıt

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, transfere ilişkin görüşlerini aktardı. İtalyan başkan, yıldız futbolcu Victor Osimhen için yapılacak transfer tekliflerine cevabının net olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:21
Napoli'den Victor Osimhen transferine net yanıt
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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

De Laurentiis, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarı Luciano Spalletti'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Spalletti yıllardır peşinden koştuğum bir efsaneydi ve sonunda takımın başına getirdim. Şimdi onunla bitmeyen bir döngü içine girmek isterim çünkü o harika bir lider ve kendisi de Napoli'ye aşık olduğunu açıkladı. O buranın kahramanı oldu ve tarihe geçti" sözlerini kullandı.

Aurelio De Laurentiis

TEKLİFLERE CEVABI NET

De Laurentiis, kulübü 2004 yılında aldığında sadece bir kağıt parçası olduğu benzetmesini yaparak, "2004'te Napoli Serie C2'deydi, oyuncuları yoktu, antrenman sahası yoktu, sadece bir kağıt parçasıydı. 10 yıl içinde Avrupa'ya döndük, 10 yıl sonra da şampiyon olduk. Bu parti havası hiç bitmesin istiyoruz" diye konuştu.

Victor Osimhen

Deneyimli başkan, takımın golcüsü Victor Osimhen'e gelecek olası transfer tekliflerini değerlendirip değerlendirmeme konusuyla ilgili ise "Hayır, asla!" cevabını verdi.


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