Napoli'den Victor Osimhen transferine net yanıt
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, transfere ilişkin görüşlerini aktardı. İtalyan başkan, yıldız futbolcu Victor Osimhen için yapılacak transfer tekliflerine cevabının net olduğunu belirtti.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
De Laurentiis, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarı Luciano Spalletti'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Spalletti yıllardır peşinden koştuğum bir efsaneydi ve sonunda takımın başına getirdim. Şimdi onunla bitmeyen bir döngü içine girmek isterim çünkü o harika bir lider ve kendisi de Napoli'ye aşık olduğunu açıkladı. O buranın kahramanı oldu ve tarihe geçti" sözlerini kullandı.
Aurelio De Laurentiis
TEKLİFLERE CEVABI NET
De Laurentiis, kulübü 2004 yılında aldığında sadece bir kağıt parçası olduğu benzetmesini yaparak, "2004'te Napoli Serie C2'deydi, oyuncuları yoktu, antrenman sahası yoktu, sadece bir kağıt parçasıydı. 10 yıl içinde Avrupa'ya döndük, 10 yıl sonra da şampiyon olduk. Bu parti havası hiç bitmesin istiyoruz" diye konuştu.
Victor Osimhen
Deneyimli başkan, takımın golcüsü Victor Osimhen'e gelecek olası transfer tekliflerini değerlendirip değerlendirmeme konusuyla ilgili ise "Hayır, asla!" cevabını verdi.
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