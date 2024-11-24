Sakaryaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1.Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+5'te Mustafa Pektemek attı.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor ise puanını 8'e yükseltti.
TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.
Etiketler: #sakaryaspor #Adanaspor #TFF 1. Lig
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