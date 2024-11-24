Sakaryaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:28

TFF 1.Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golünü ise 90+5'te Mustafa Pektemek attı.

SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor ise puanını 8'e yükseltti.

TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.


Etiketler: #sakaryaspor #Adanaspor #TFF 1. Lig

İlgili Haberler

Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe

Beşiktaş'a kendi evinde Göztepe çelmesi: Beşiktaş 2-4 Göztepe
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan Rayan Cherki açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan Rayan Cherki açıklaması!
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş yanıtı: 'Çocukluğumdan beri...'

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş yanıtı: 'Çocukluğumdan beri...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler