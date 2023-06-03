Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz kimdir?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 00:07

Güncelleme: 03.06.2023 - 00:07

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nde Yalçın Koşukavak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul’da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Manisa’ya gelecek olan yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Osman Zeki Korkmaz’a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz” ifadesi kullanıldı. Osman Zeki Korkmaz'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR?



Osman Zeki Korkmaz, 2 Mayıs 1982'de Trabzon'da doğdu. Korkmaz, ilk olarak 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başladı ve 2009 yılında teknik direktör yardımcısı olarak ayrıldı. Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor gibi çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. İlk olarak 2014-15 sezonunda Yeni Amasyaspor'da teknik direktörlük yaptı. 2016-2017 yılları arasında Ankaragücü takımında İsmail Kartal'ın yardımcılığını yaptı.

Korkmaz, 23 Ağustos 2021 tarihinde 1. Lig'de İstanbulspor'un başına geçti. İlk sezonunda İstanbulspor'un play-off'da dördüncü sırada yer almasını sağladı. İstanbulspor'u 17 yıl sonra ilk kez Süper Lig'e çıkaran play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup etti. 9 Haziran 2022'de kulüple olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.

5 Eylül 2022 tarihinde Korkmaz'ın UEFA Pro Lisans belgesi alması üzerine İstanbulspor ile yeni sözleşme imzaladı. 24 Ekim 2022 tarihinde görevinden istifa etti.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ'IN KARİYERİ



2006-2008 Fenerbahçe (Altyapı)

2010-2011 İskenderun Demir Çelikspor (Altyapı)

2011-2013 Kartalspor (Yard. Antrenör)

2013-2014 Samsunspor (Yard. Antrenör)

2014 Kahramanmaraşspor (Yard. Antrenör)

2014 Boluspor (Yard. Antrenör)

2014-2015 Yeni Amasyaspor

2015 Boluspor (Yard. Antrenör)

2015-2016 Eskişehirspor (Yard. Antrenör)

2016-2017 Gaziantepspor (Yard. Antrenör)

2017-2019 Ankaragücü (Yard. Antrenör)

2019-20 Çaykur Rizespor (Yard. Antrenör)

2020-2021 Konyaspor (Yard. Antrenör)

2021-2022 İstanbulspor (Teknik direktör)