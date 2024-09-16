Manuel Akanji isyan etti: 'Bu gidişle futbolu bırakırım'

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu Manuel Akanji, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yoğun maç programını eleştirdi. Akanji, "Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" dedi.

Manuel Akanji isyan etti: 'Bu gidişle futbolu bırakırım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:29

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Manuel Akanji, yoğun maç programını eleştirdi.

İsviçreli savunmacı, maç programının yoğun bir şekilde devam etmesi halinde 30 yaşında futbolu bırakabileceğini belirtti.

"30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIRIM"

Manuel Akanji yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım" ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla toplamda 101 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Manuel Akanji #Manchester City #emeklilik

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