Cumhuriyet Gazetesi Logo
Idrissa Gueye takım arkadaşına saldırdı: Everton 12 yıllık hasretini sona erdirdi!

Idrissa Gueye takım arkadaşına saldırdı: Everton 12 yıllık hasretini sona erdirdi!

25.11.2025 09:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Idrissa Gueye takım arkadaşına saldırdı: Everton 12 yıllık hasretini sona erdirdi!

Everton, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'a konuk oldu.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0 kazanmayı başardı. Everton'a mücadelede galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dewsbury-Hall attı.

12 YIL SONRA AYNI SENARYO

Everton'ın Old Trafford'da son kazandığı maçta Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğunda David Moyes oturuyordu. 12 yıl sonra Everton'a Old Trafford'da galibiyeti getiren teknik direktör ise bu sefer David Moyes oldu.

Everton'da Idrissa Gueye 13. dakikada takım arkadaşına tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 18'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Manchester United ise 18 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Everton, Newcastle'ı konuk edecek. Manchester United ise Crystal Palace deplasmanında olacak.

Image

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.

Image

İlgili Konular: #manchester united #everton #idrissa gueye

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım'dan bir flaş açıklama daha: 'Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor'
Yüksel Yıldırım'dan bir flaş açıklama daha: 'Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Yüksel Yıldırım, "Aldılar 'Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi değilmiş' lafımı konuştular. Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.
Ernest Muçi'den galibiyet açıklaması: 'Son golü takım olarak attık'
Ernest Muçi'den galibiyet açıklaması: 'Son golü takım olarak attık' Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da Arnavut oyuncu Ernest Muçi, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Sinirlerine hakim olamadı... Takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü!
Sinirlerine hakim olamadı... Takım arkadaşına tokat attı: Kırmızı kart gördü! İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Manchester United-Everton maçında takım arkadaşına tokat atan Idrissa Gueye kırmızı kart gördü.