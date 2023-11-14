Marcelino 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü
Villarreal, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini açıkladı.
Villarreal'de Pacheta'nın görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörünü açıkladı!
İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini duyurdu.
Marcelino daha önce Villarreal'i 2013-2016 yılları arasında çalıştırmıştı.
İspanyol çalıştırıcı son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yaptı.
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