Marcelino 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü

Villarreal, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 07:47
Marcelino 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü
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Villarreal'de Pacheta'nın görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörünü açıkladı!

İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini duyurdu.

Marcelino daha önce Villarreal'i 2013-2016 yılları arasında çalıştırmıştı.

İspanyol çalıştırıcı son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yaptı.


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