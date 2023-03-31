Marco Paixao atıyor, Altay kazanıyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:47

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:47

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Portekizli oyuncu, ligde 26 maça çıkarken, 16 gol kaydetti. Paixao’nun fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, 7 galibiyet ve 4 beraberlikle 25 puan topladı.

Altay, ligde Marco Paixao’nun gol atamadığı hiçbir müsabakada ise galibiyete ulaşamadı. Siyah-beyazlıların kazandığı Bodrumspor (1), Sakaryaspor (2), Altınordu (1), Gençlerbirliği (1), Boluspor (1), Eyüpspor (1), Erzurumspor FK (2) müsabakalarında 38’lik yıldız en az 1 gol üretmeyi başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü bu sezon attığı 16 golle, Spor Toto 1. Lig’deki gol krallığı yarışında da Sakaryaspor forması giyen 17 gollü Kabongo Kassongo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor.