Marco Reus MLS'teki ilk maçına damga vurdu

Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 25.08.2024 - 11:08

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Los Angeles Galaxy'ye imza atan Marco Reus, MLS'teki ilk maçına çıktı.

Atlanta United karşısında maça yedekler arasında başlayan Reus, oyuna sonradan dahil olurken takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Marco Delgado'nun yerine oyuna gire Marco Reus, 76. dakikada Riqui Puig'in golünde asisti yaptı. Reus, 84. dakikada ise ağları havalandırdı ve skoru belirledi.

İLK MAÇINA DAMGA VURDU

Los Angeles Galaxy formasıyla ilk maçında oyuna sonradan dahil olan deneyimli oyuncu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı ve takımına galibiyeti getirdi.

MLS Batı Konferansı'nda Los Angeles Galaxy, topladığı 52 puanla ilk sırada yer alıyor.

MARCO REUS'UN KARİYERİ

Borussia Dortmund'un altyapısına 1995'te transfer olan Marco Reus, 2005'te takımdan ayrılıp LR Ahlen'in altyapısına geçti.

2006'da Rot Weiss Ahlen'le A takıma çıkan Reus, 3 yıl sonra Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

Marco Reus, 2012'de Dortmund'a dönerken kulüpte 12 yıl forma giydi. Deneyimli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardndan geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle takımdan ayrıldı.