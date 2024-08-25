Marco Reus MLS'teki ilk maçına damga vurdu

MLS'te Los Angeles Galaxy, Atlanta United'ı Marco Reus'un 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 11:08
Marco Reus MLS'teki ilk maçına damga vurdu
Abone Ol google-news

Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve Los Angeles Galaxy'ye imza atan Marco Reus, MLS'teki ilk maçına çıktı.

Atlanta United karşısında maça yedekler arasında başlayan Reus, oyuna sonradan dahil olurken takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Marco Delgado'nun yerine oyuna gire Marco Reus, 76. dakikada Riqui Puig'in golünde asisti yaptı. Reus, 84. dakikada ise ağları havalandırdı ve skoru belirledi.

İLK MAÇINA DAMGA VURDU

Los Angeles Galaxy formasıyla ilk maçında oyuna sonradan dahil olan deneyimli oyuncu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı ve takımına galibiyeti getirdi.

MLS Batı Konferansı'nda Los Angeles Galaxy, topladığı 52 puanla ilk sırada yer alıyor.

MARCO REUS'UN KARİYERİ

Borussia Dortmund'un altyapısına 1995'te transfer olan Marco Reus, 2005'te takımdan ayrılıp LR Ahlen'in altyapısına geçti.

2006'da Rot Weiss Ahlen'le A takıma çıkan Reus, 3 yıl sonra Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

Marco Reus, 2012'de Dortmund'a dönerken kulüpte 12 yıl forma giydi. Deneyimli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardndan geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle takımdan ayrıldı.


Marco Reus haberleri Los Angeles Galaxy haberleri Atlanta United haberleri

İlgili Haberler

Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Marco Reus'un yeni adresi belli oluyor!

Adı Süper Lig ekipleri ile anılıyordu: Marco Reus'un yeni adresi belli oluyor!
Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'

Marco Reus'tan taraftarlara veda hediyesi: 'Her şey için teşekkür ederim'
Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu

Borussia Dortmund'da 12 yıllık Reus devrinin sonu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler