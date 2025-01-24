Marcus Edwards kimdir? Beşiktaş'ın istediği Marcus Edwards kaç yaşında, nereli? Marcus Edwards hangi takımlarda oynadı?

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek yeni teknik direktörüyle kazanarak başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kara Kartal, Marcus Edwards'ı transfer etmek istiyor. Peki, Marcus Edwards kimdir? Beşiktaş'ın istediği Marcus Edwards kaç yaşında, nereli? Marcus Edwards hangi takımlarda oynadı?

Marcus Edwards kimdir? Beşiktaş'ın istediği Marcus Edwards kaç yaşında, nereli? Marcus Edwards hangi takımlarda oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:00

Sezon başında ortaya koyduğu performansla taraftarının beğenisini kazanan Beşiktaş'ta devam eden süreçte istenen sonuçlar alınamadı. Teknik adam değişikliğinin ardından oyununu güçlendirmek isteyen Kartal, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlıların bu doğrultuda Marcus Edwards ismiyle kadrosunu güçlendirmek istediği iddia edildi. Marcus Edwards kimdir? Beşiktaş'ın istediği Marcus Edwards kaç yaşında, nereli? Marcus Edwards hangi takımlarda oynadı?

MARCUS EDWARDS KİMDİR?

Marcus Edwards 3 Aralık 1998 yılında dünyaya geldi. Sağ kanat pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcu hızlı ve teknik oyun yapısıyla biliniyor.

MARCUS EDWARDS HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Kariyerine Tottenham Hotspur alt yapısında başlayan Edwards, Norwich City, Excelsior, Vitória de Guimarães ve son olarak Sporting Lisbon forması giydi. Bu sezon Lisbon formasıyla 10 maça çıkan Edwards 3 gol atarken, güncel değerini de ikiye katlayarak 15 milyon euroya çıkardı.


Etiketler: #Marcus Edwards #beşiktaş #transfer

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