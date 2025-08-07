Mardin Roof Rush izleyiciyle buluştu

Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel'in parkur sporuyla Mardin'in tarihi mekanlarını tanıttığı "Mardin Roof Rush", Red Bull TV'de izleyiciyle buluştu. Hazal Nehir ve Fransız sporcu Lilou Ruel'in yer aldığı proje, Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, tarihi hamamlar, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel alanlarda gerçekleştirildi.

Projede yer alan hareketler kolaydan zora doğru sıralandı. En zorlu sahneler ise Midyat'ta çekildi. Dünya çapında yayın yapan Red Bull TV'de izleyiciyle buluşan Mardin Roof Rush projesi, Mardin'in tanıtımına da önemli katkılar sundu. Nehir ve Ruel'in parkur performansları, Mardin ve Midyat'ın tarihi dokusu eşliğinde milyonlarca kişiye ulaştı.

Kentin simgesel mekanlarında çekilen proje, bölgenin kültürel mirasını, görsel açıdan etkileyici ve dinamik bir anlatımla uluslararası izleyiciyle buluşturdu.

Red Bull TV'de yayınlanan proje, hem parkur dünyasında hem de seyahat ve kültür tutkunları arasında büyük beğeni topladı.