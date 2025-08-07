Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mardin Roof Rush izleyiciyle buluştu

Mardin Roof Rush izleyiciyle buluştu

7.08.2025 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mardin Roof Rush izleyiciyle buluştu

Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel'in parkur sporuyla Mardin'in tarihi mekanlarını tanıttığı "Mardin Roof Rush", Red Bull TV'de izleyiciyle buluştu.

Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Lilou Ruel'in parkur sporuyla Mardin'in tarihi mekanlarını tanıttığı "Mardin Roof Rush", Red Bull TV'de izleyiciyle buluştu. Hazal Nehir ve Fransız sporcu Lilou Ruel'in yer aldığı proje, Zinciriye Medresesi, Bakırcılar Çarşısı, tarihi hamamlar, Eski Mardin sokakları ve Midyat çatıları gibi simgesel alanlarda gerçekleştirildi.

Projede yer alan hareketler kolaydan zora doğru sıralandı. En zorlu sahneler ise Midyat'ta çekildi. Dünya çapında yayın yapan Red Bull TV'de izleyiciyle buluşan Mardin Roof Rush projesi, Mardin'in tanıtımına da önemli katkılar sundu. Nehir ve Ruel'in parkur performansları, Mardin ve Midyat'ın tarihi dokusu eşliğinde milyonlarca kişiye ulaştı.

Kentin simgesel mekanlarında çekilen proje, bölgenin kültürel mirasını, görsel açıdan etkileyici ve dinamik bir anlatımla uluslararası izleyiciyle buluşturdu.

Red Bull TV'de yayınlanan proje, hem parkur dünyasında hem de seyahat ve kültür tutkunları arasında büyük beğeni topladı.

İlgili Konular: #mardin #Red Bull

İlgili Haberler

Red Bull Formulaz geri dönüyor
Red Bull Formulaz geri dönüyor Red Bull’un gelenekselleşen etkinliği Formulaz, 24 Ağustos’ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 15. kez düzenleniyor. Yalnızca el yapımı tahta arabaların yarıştığı, eğlence ve aksiyonun bir araya geldiği bu sıra dışı yarışta heyecan yine dorukta olacak.
Red Bull Back Line’da şampiyon belli oldu
Red Bull Back Line’da şampiyon belli oldu Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunan Red Bull Back Line, İstanbul Caddebostan Etkinlik Alanı’nda oynanan Türkiye finaliyle tamamlandı.
Red Bull Back Line’ın Türkiye elemelerinin ikinci etabı İzmir’de gerçekleşti
Red Bull Back Line’ın Türkiye elemelerinin ikinci etabı İzmir’de gerçekleşti Voleybola yeni bir soluk getiren 4x4 sokak voleybolu turnuvası Red Bull Back Line’ın Türkiye elemelerinin ikinci etabı İzmir’de gerçekleşti.