Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almadı

18 Mart 2022 Cuma, 18:19

A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, aday kadroda yer almadı.

İşte Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu:

KALE: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

SAVUNMA: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

ORTA SAHA: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti

HÜCUM: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo