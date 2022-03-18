Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı kadrosunda yer almadı
İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli yer almadı.
A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Yolu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, aday kadroda yer almadı.
İşte Roberto Mancini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
KALE: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu
SAVUNMA: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini
ORTA SAHA: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti
HÜCUM: Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo
#Nazionale ????— Nazionale Italiana (@Azzurri) March 18, 2022
Il Ct #Mancini convoca 33 #Azzurri per i play off #Mondiali
La semifinale contro la #MacedoniaDelNord ???? si terrà giovedì 24 marzo, ore 20.45, allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di #Palermo
I dettagli https://t.co/nwIaj5Ey0P#VivoAzzurro pic.twitter.com/lu8IgpZ20v
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