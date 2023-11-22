Mario Balotelli'den milli takım açıklaması: 'Hala en güçlüsüyüm'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:11

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:17

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'yla ilgili konuştu.

İtalya merkezli Calciomercato'ya konuşan Balotelli yaptığı açıklamada milli takıma dönmek istediğini söyledi.

'MİLLİ TAKIM İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM'

İtalya Milli Takım'ında Roberto Mancini döneminde de milli takıma geri dönebileceği haberleri çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Eğer iyiysem, kendimi hala en güçlüsü olarak görüyorum. Raspadori ve Scamacca son maçta oynadı mı? Toplam kaç şut çektiler, iki mi? İyileşmek ve milli takım için oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un golcüsü, "Her zaman çağrılmayı umuyorum. Spaletti ile tanıştım ve onunla birkaç kez görüştüm. Napoli bir hazırlık maçı sırasında karşılaştığımızda bazı şakalar yaptık ama hiçbir ilişkim yok" dedi.

Mario Balotelli, 36 kez giydiği İtalya Milli Takım formasıyla 14 kez gol sevinci yaşadı.

Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a geri dönen İtalyan golcü, bu sezon 5 maçta 3 gol attı.