Mario Branco'dan Mourinho ve Tadic itirafı: 'Şampiyonluk için yeterliydi'

2024-25 sezonunun sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve şu anda Benfica'da sportif direktör olarak görev yapan Mario Branco, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalında sarı-lacivertli kulüpteki dönemiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"MOURINHO BAŞARISIZ MIYDI?"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyerine ilişkin konuşan Branco, başarıyı sadece kazanılan kupalarla ölçmenin doğru olmadığını söyledi.

Mario Branco açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho başarısız mıydı diyorsunuz? Mourinho ile takım 84 puan yaptı. Önceki sezon bu puan şampiyonluk için yeterliydi. Jesus ile 80 puan, İsmail Kartal ile 99 puan, Mourinho ile ise 84 puan topladık. Bazen başarıyı değerlendirirken içinde bulunulan şartları da analiz etmek gerekir."

"MOURINHO'YU GETİRMEK HERKESİN İSTEDİĞİ KARARDI"

Portekizli çalıştırıcının göreve geliş sürecine de değinen Branco şöyle konuştu:

"2024'te seçim süreci vardı ancak biz İsmail Kartal ile sezonu bitirirken yabancı teknik direktör seçeneğini zaten konuşuyorduk. Mourinho ile doğrudan iletişime geçen ilk kişi muhtemelen bendim. Sonunda onu getirmeyi başardık. O dönemde her iki başkan adayının da istediği teknik direktör Mourinho'ydu."

"TADIC'İ TAKIMDA TUTMAK İSTERDİM"

Branco'nun en dikkat çeken sözlerinden biri ise Dusan Tadic hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Fenerbahçe'de kalsaydım yapmak istediğim şeylerden biri Tadic'i takımda tutmaktı. İnsanlar yaşı nedeniyle eskisi gibi olmadığını söylüyor ama ondan her sezon minimum 15 gol ve 15 asist alacağınızı bilirsiniz. Bu 30 gole katkı demek."

Tadic'in saha dışındaki etkisine de vurgu yapan Branco, şöyle konuştu:

"İnsanlar sadece 90 dakikayı görüyor. Ben antrenmanları ve günlük süreci gördüm. İlk gelen ve son ayrılan oyuncuydu. Genç futbolculara yaklaşımını gördüm. Aynı özellikleri Milan Skriniar'da da görüyorum."

"FENERBAHÇE'NİN LİDER KARAKTERLERE İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'nin sadece kaliteli oyunculara değil, güçlü karakterlere de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Branco şunları dedi:

"Fenerbahçe ve Türkiye'de anlaşılması gereken şey şu; sadece iyi futbolculara değil, liderlik yapabilecek, baskıyı taşıyabilecek oyunculara da ihtiyaç var."

"TÜRKİYE TRANSFER PAZARINDA SON DURAK DEĞİL"

Görev yaptığı dönemde Türkiye'nin futbolcu piyasasındaki algısını değiştirmeye çalıştığını belirten Branco, sarı-lacivertli kulübün Avrupa'nın önemli liglerine oyuncu göndermesini örnek gösterdi.

Branco şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye getirmeye çalışıp getiremediğimiz birçok oyuncu oldu. Batı Avrupa'da hâlâ Türkiye'yi, kariyerinin düşüş döneminde olan 32 yaşından İstanbul'da muhteşem bir hayat yaşamak isteyen oyuncular için bir 'Eldorado' gibi gören bir algı var. Ben bunu değiştirmeye çalıştım. Ve unutmayın Fenerbahçe'deyken Manchester United'a, Real Madrid'e Bundesliga'ya oyuncu sattık yani transfer pazarında son durak olmaktan çıktık."

Türk futboluna olan bağlılığını da dile getiren Branco, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde yeniden Türkiye'de çalışmak istediğini söyledi.