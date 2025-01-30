Mohamed Bayo kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mohamed Bayo kaç yaşında, nereli? Mohamed Bayo istatistikleri nasıl?
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kalması nedeniyle Beşiktaş, elini çabuk tutmak istiyor. Aradığı ismi Fransa'da bulan siyah beyazlılar Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Mohamed Bayo kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mohamed Bayo kaç yaşında, nereli? Mohamed Bayo istatistikleri nasıl?
Teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Kara Kartal, Mohamed Bayo ismini gözüne kestirdi. Peki, Mohamed Bayo kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mohamed Bayo kaç yaşında, nereli? Mohamed Bayo istatistikleri nasıl?
MOHAMED BAYO KİMDİR?
Mohamed Bayo, 4 Haziran 1998 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan genç golcü, Gine Milli Takımı'nın da formasını terletmektedir.
MOHAMED BAYO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Clermont altyapısından çıkan Mohamed Bayo, USL Dunkerque ve son olarak Lille takımlarında forma giydi.
MOHAMED BAYO'NUN İSTATİSTİKLERİ NASIL?
Kariyerinde toplam 198 karşılaşmada forma giyen Mohamed Bayo, 74 gol atarken 24 de asist yapmayı başardı.
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