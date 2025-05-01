Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarına yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftara yanıt verdi.
Mario Lemina, Galatasaraylı taraftarların kendisine olan sevgisini gösteren video üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.
Gabonlu oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden senin için her şeyimi vermeye her zaman hazırım. 6 yıl sonra bile aynı bağ... Cim Bom Bom sonsuza dek!" yazdı.
12 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #taraftar
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