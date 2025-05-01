Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarına yanıt!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:53

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:53

Mario Lemina, Galatasaraylı taraftarların kendisine olan sevgisini gösteren video üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden senin için her şeyimi vermeye her zaman hazırım. 6 yıl sonra bile aynı bağ... Cim Bom Bom sonsuza dek!" yazdı.

12 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.