Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarına yanıt!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftara yanıt verdi.

Mario Lemina'dan Galatasaray taraftarına yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:53

Mario Lemina, Galatasaraylı taraftarların kendisine olan sevgisini gösteren video üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gabonlu oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzden senin için her şeyimi vermeye her zaman hazırım. 6 yıl sonra bile aynı bağ... Cim Bom Bom sonsuza dek!" yazdı.

12 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.


Etiketler: #Mario Lemina #galatasaray #taraftar

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