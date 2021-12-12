Marius Sumudica: Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, maç sonrasında "Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var" dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Alanyaspor'a 6-2'lik skorla kaybetti.
Alanyaspor'un 6. golünün ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica atkısını çıkarıp, tribünlere doğru el sallayarak "Başımın üstünde yeriniz var ama bitti." hareketi yaptı.
Sumudica maçtan sonra yaptığı açıklamada ise "Bu kulübün bir şoka ihtiyacı var. Başkan ile konuşacağım. Doğru karar vereceğimi düşünüyorum. Böyle devam etmek çok zor" dedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4
56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5
90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace (Dk. 61 Haqi Osman), Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 84 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 84 Walter), Tetteh (Dk. 69 Muhammed Emin Sarıkaya)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet Gülay (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Novais (Dk. 67 Ahmet Ildiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut Güneş), Davidson (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)
Goller: Dk. 4 Aabid, Dk. 17 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 56 Diedhiou, Dk. 23 Davidson, Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 52 Novais, Dk. 90 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Haddadi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Haddadi, Dk. 27 Adem Büyük, Dk. 37 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 16 Milunovic, Dk. 63 Novais, Dk. 68 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)
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