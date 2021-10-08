Marius Sumudica, ülke basınına geleceği hakkında konuştu

08 Ekim 2021 Cuma, 10:13

Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, hakkında çıkan Yeni Malatyaspor iddiaları hakkında konuştu.

Rumen teknik direktör, ülke basınına yaptığı açıklamada, Craiova iddialarını reddetti ve Romanya'dan başka bir teklif almadığını, Türkiye'den bir takımla görüştüğünü söyledi.

Sumudica, yaptığı açıklamada, "Romanya'dan başka teklif almadım. Şu anda hala görüşmelerim var. Türkiye'den bir takım, evet. Ancak Galatasaray değil. (gülerek)" dedi.