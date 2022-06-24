Marko Arnautovic, Beşiktaş'a haber gönderdi
Avusturyalı santrfor Marko Arnautovic, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. İddiaya göre, Avusturyalı futbolcunun ağabeyi Danijel, İstanbul’a gelerek başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü.
Beşiktaş’ın santrfor adayları arasında yer alan Marko Arnautovic’te sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İtalya’nın Bologna takımında forma giyen Avusturyalı futbolcunun ağabeyi Danijel Arnautovic, İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle görüştü.
Hürriyet'in haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Umut Tahir Güneş ile bir araya gelen Danijel Arnautovic, kardeşinin Bologna’dan ayrılacağını belirtip, Beşiktaş’a kiralık olarak gelebileceğini bildirdi.
İddiaya göre, Çebi ise teknik direktör Valerien İsmael ile yapacakları fikir alışverişi sonrası bir karara varacaklarını belirtti.
9 FARKLI KULÜPTE OYNADI
33 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Marko Arnautovic, geride kalan sezon Bologna’da 33 maça çıkıp, 14 gol attı.
Avusturya Milli Takımı’nda 102 defa forma giyip 33 gol kaydeden tecrübeli santrfor, profesyonel kariyerinde 6 ülkede 9 farklı kulüpte oynadı.
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