18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:26

Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni transferlerinden Marko Jevtovic, transfer süreci, yeni dönem hedefleri, bireysel performansı ve taraftalar hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun bir transfer sürecinin ardından Gaziantep ekibine katıldığı için mutlu olduğunu ve potansiyeli çok yüksek bir takıma geldiğini söyleyen Jevtovic, her şeyin yolunda gitmesi durumunda zirveyi zorlayabilecek bir takım olacaklarını da belirtti.

"POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR TAKIMA GELDİM"

Gaziantep FK’ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ve çok iyi takıma sahip olduklarını söyleyen Marko Jevtovic, "Potansiyeli çok yüksek bir takıma geldim. Gerçekten çok iyi bir takımızı ve hocalarımız var. İyi futbolculardan oluşan bir ekip var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ligin zirvesine doğru çıkmak için yeterli hırsımızın olduğunu da düşünüyorum" dedi.

"SEZON SONUNDA TAKIMIMI VE KENDİMİ İYİ BİR NOKTADA GÖRMEK İSTİYORUM"

Ligin ilk iki haftasındaki bireysel performansı ve takım performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Jevtovic, "Ligin ilk iki haftasında kendi performansım ile ilgili konuşacak olursam iyi ve kötü taraflarım vardı. Ama her zaman daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bireysel olarak ve takım olarak geliştirmemiz gereken yerlerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon sonunda takımımı ve kendimi iyi bir noktada görmek istiyorum. Hırslı bir yapım olduğu için de bireysel olarak da takım olarak çok iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP HER ZAMAN ZORLU BİR RAKİPTİ"

Gaziantep FK’ya karşı oynadığı zamanlarda her zaman zorlandığını ve iyi bir rakip olduğunu belirten Jevtovic, şuan Gaziantep FK forması giydiği için mutlu olduğunu da ifade ederek, "Konyaspor’da oynarken Gaziantep’e karşı oynamak gerçekten çok zor oluyordu. Zaten Gaziantep takımı iyi oyunculardan kurulu bir ekipti. Şuan takım arkadaşlarımın bir kısmını tanıyorum zaten. Çünkü geçen sezonlarda rakiptik onlarla ve çok iyi futbolculardı. Şimdi ben de bu takımın bir parçasıyım ve buradayım" şeklinde konuştu.

"ZİRVEYİ KOVALAYABİLİR YA DA AVRUPA KUPALARINI ZORLAYABİLİRİZ"

Takımın performansının gün geçtikçe arttığını belirten ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda zirveyi zorlayabileceklerini vurgulayan Sırp futbolcu, "Buradaki herkese çok büyük saygı duyuyorum. Takım olarak çok iyi bir potansiyelimiz var. Ben, bu takımdaki güçlü potansiyelle Avrupa kupalarında oynayabileceğimizi yada zirveyi kovalayan bir takım olacağımızı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"TARAFTARLARIMIZ YANIMIZDA OLMAYA DEVAM ETSİN"

Açıklamalarının son kısmında taraftarlarla ilgili açıklamalarda bulunan ve taraftar desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını aktaran 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bizleri her zaman her koşulda destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle sahamız bakımda olduğu için Hatay’da oynadığımız maçta da bizi yalnız bırakmamaları çok önemliydi. Onların desteğine bizim her zaman ihtiyacımız var. Özellikle takım zor durumdayken taraftar desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. Bizleri destekledikleri için tekrardan teşekkür ediyorum. Her koşulda takımı desteklemeye devam etsinler. Çünkü taraftara her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.