Marmaris’ten Paris 2024 paylaşımı: 'Yolunuz açık olsun!'
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin başladığı sırada sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü, oyunlardaki finallerin ilçe meydanlarında dev ekranlardan yayınlacağı müjdesini de verdi.
Olimpiyat oyunları başlarken Türkiye’nin dört bir yanından 102 kişilik olimpiyat kafilesine moral mesajları yağdı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başladığı saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ünlü, oyunlardaki finallerin ilçe meydanlarında dev ekranlardan yayınlacağı müjdesini de verdi.
Ünlü’nün mesajı şöyle:
Yolunuz açık olsun!
#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek 18 farklı branşta bayrağımızı dalgalandıracak olan 102 sporcumuzu yürekten destekliyoruz.
Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirildi.
Spor Haberleri
- Marmaris’ten Paris 2024 paylaşımı
- Paris 2024'te görkemli açılış
- Paris 2024'te eski Fenerbahçeliye şok!
- Tete: 'Beni sahada görmeyi beklesinler'
- Roma'dan 32 milyon Euro'luk teklif!
- Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi
- Fenerbahçe'den Paris 2024 paylaşımı
- Iğdır FK, Alp Arda'yı kiraladı!
- Trabzonspor, Savic transferini açıkladı!
- Fenerbahçe, Tina Charles'ı transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı