Marmaris’ten Paris 2024 paylaşımı: 'Yolunuz açık olsun!'

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin başladığı sırada sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü, oyunlardaki finallerin ilçe meydanlarında dev ekranlardan yayınlacağı müjdesini de verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:12
Marmaris’ten Paris 2024 paylaşımı: 'Yolunuz açık olsun!'
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Olimpiyat oyunları başlarken Türkiye’nin dört bir yanından 102 kişilik olimpiyat kafilesine moral mesajları yağdı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Paris Olimpiyatları'nın başladığı saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ünlü, oyunlardaki finallerin ilçe meydanlarında dev ekranlardan yayınlacağı müjdesini de verdi. 

Ünlü’nün mesajı şöyle:

Yolunuz açık olsun!

#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek 18 farklı branşta bayrağımızı dalgalandıracak olan 102 sporcumuzu yürekten destekliyoruz. 

Paris'in ev sahipliğinde gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirildi.


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