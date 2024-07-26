Paris 2024'te Zico'ya şok: 500 bin Euro'luk soygun!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 22:31

Güncelleme: 26.07.2024 - 22:31

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilya efsanesi Zico, Paris'te 500 bin Euro'luk soyguna uğradı.

Brezilya Olimpiyat delegasyonu üyesi olan efsane futbol adamı, şoku yaşadı.

500 BİN EURO'LUK SOYGUN

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre Zico'nun; içinde toplam 500 bin Euro'luk kişisel eşyasının yer aldığı çantası çalındı.

Habere göre, Paris'te kaldığı otelden taksiyle ayrılan Zico'nun çantası, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar tarafından taksinin içinden çalındı. Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı evrakların yer aldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.