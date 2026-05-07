Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marquinhos ve Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Marquinhos ve Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

7.05.2026 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Marquinhos ve Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran PSG'de Marquinhos ve Khvicha Kvaratskhelia tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ve PSG, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

ROBERTO CARLOS'U GERİDE BIRAKTI

Fransız devinde Marquinhos, Şampiyonlar Ligi'nde 121 maça çıkarak Roberto Carlos'u geride bıraktı ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu oldu.

KVARATSKHELIA TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Khvicha Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşaması sonrası eleme turlarında üst üste 7 maçta skor katkısı sağlayan ilk futbolcu oldu. (7 gol, 3 asist)

İlgili Konular: #psg #Khvicha Kvaratskhelia #Marquinhos

İlgili Haberler

PSG Almanya'dan istediğini aldı: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!
PSG Almanya'dan istediğini aldı: Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih ile 1-1 berabere kalmasına rağmen toplamda 6-5 kazanarak finale yükselen ekip oldu.
Achraf Hakimi'den PSG'ye kötü haber!
Achraf Hakimi'den PSG'ye kötü haber! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 5-4 mağlup eden Paris Saint-Germain'de Faslı oyuncu Achraf Hakimi'nin sağlık durumu belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz maç: 9 gollü düelloda kazanan PSG!
Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz maç: 9 gollü düelloda kazanan PSG! Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.