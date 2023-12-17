Marsilya 3 puana 2 golle ulaştı!
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 2-1 yendi.
Fransa Ligue 1'in 16. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında konuk ettiği Clermont'u 2-1 mağlup etti.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Michael Murillo ve 42. dakikada Amine Harit, Clermont'un tek golünü ise 58. dakikada Jim Allevinah kaydetti.
Marsilya bu galibiyetle puanını 26'ya çıkarırken, Clermont ise 11 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Marsilya bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Montpellier'e konuk olurken, Clermont ise sahasında Rennes'i ağırlayacak.
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